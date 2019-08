Niger : Le CHU de Marrakech organise une campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique

Le Service de chirurgie cardio-vasculaire relevant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, a organisé du 25 juillet au 4 août à Niamey, au Niger, une campagne médicale de chirurgie cardio-vasculaire pédiatrique.

Ainsi, quelque 17 opérations ont été pratiquées lors de cette campagne, dont 15 à cœur ouvert, au profit d'enfants âgés de 10 mois à 12 ans, qui se plaignent de malformations congénitales ou de rhumatismes cardiaques, indique un communiqué du CHU Mohammed VI de Marrakech. Et d’ajouter que trois autres adultes ont subi des opérations de changement de valves.

Cette initiative médicale et humanitaire a offert aussi l’occasion de former des chirurgiens, anesthésistes et des infirmiers, ce qui aidera le Centre à améliorer ses services, précise-t-on de même source.

La campagne s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud entre le Maroc et le Niger et ce, après la visite du Directeur général de l'Hôpital de Niamey au CHU Mohammed VI de Marrakech, relève le communiqué.

A noter qu’un groupe de cardiologues et d’infirmiers bénéficieront d'une formation au CHU Mohammed VI de Marrakech, afin d’améliorer leurs compétences en chirurgie cardio-vasculaire chez les enfants, a conclu la même source.