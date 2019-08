Etats-Unis / Maroc : American Airlines desservira Casablanca dès 2020

La compagnie aérienne américaine American Airlines va desservir, à compter de l’année prochaine, le Maroc avec des vols à destination de Casablanca qui seront opérés trois fois par semaine sur un Boeing 757, indique l’Economiste. L’annonce a été faite par la compagnie qui renforce ainsi ses vols internationaux.

«Nos clients et les membres de notre équipe nous ont demandé quand nous allons commencer le service en Afrique et je ne pourrais pas être plus heureux de faire l’annonce pour le lancement de ce service dès 2020», a ainsi déclaré Vasu Raja, vice-président du réseau et de la planification chez American Airlines.

La compagnie se dit «impatiente de travailler avec Royal Air Maroc quand celle-ci rejoindra One world en janvier 2020». L’objectif est d’assurer plus de liaisons en Afrique vers des villes telles que Marrakech, Lagos et Accra.