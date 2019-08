Bénévoles belges en short : Des personnalités marocaines lancent une pétition de soutien

Une cinquantaine de personnalités marocaines du monde des médias, de la culture et de la société civile ont lancé une pétition dans laquelle elles appellent les internautes à publier une photo de profil sur Facebook vêtus de shorts.

Une initiative qui fait écho aux menaces de mort proférées par un enseignant de 26 ans, à Ksar El Kébir, à l’égard d’un groupe de jeunes belges venues faire du bénévolat dans la région de Taroudant. Leur tort ? S’être vêtues de shorts, t-shirts et débardeurs.

«Nous Marocain(e)s, Marocains du Monde, Marocain(e)s de cœur, non-marocains vivant au Maroc, touristes, hommes et femmes ami(e)s du Maroc… leur dénions le droit de parler en notre nom ! Nous assurons ces jeunes filles de notre soutien, de notre amitié, de nos remerciements fraternels, demandons que cet enseignant soit poursuivi pour apologie du terrorisme et que ce député remette sa démission. Il n’est pas acceptable que de tels individus prennent ainsi en otage toute une population. Pour le projet de société qui est le nôtre et que nous défendons, nous ne pouvons laisser de tels propos sans réaction !», déclarent les signataires.

Un conseiller parlementaire PJD a en effet lui aussi pris pour cible de manière agressive ce groupe de Belges. Ali El Asri leur a reproché «de porter des habits de plage» alors qu’elles sont au Maroc pour contribuer à alléger l’enclavement d’une population délaissée par ses représentants. Le conseiller parlementaire s’est interrogé sur «le message» véhiculé par les touristes belges en participant au chantier avec une telle tenue vestimentaire, «dans une région connue pour être conservatrice et qui résiste encore aux vagues de l’occidentalisation et de la nudité».