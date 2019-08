Maroc : Que faire lors d'un vol retardé Air France ?

Air France est une compagnie internationale avec plus de 1600 vols quotidiens. Elle jouit d’une excellente réputation et garantit à ses passagers des prestations de qualité. Malheureusement, elle enregistre parfois des retards susceptibles de bouleverser votre programme.

La loi vous autorise à introduire une réclamation Air France de vol retardé, si vous arrivez à destination plus de 3 heures après l’horaire prévu. En effet, la compagnie aérienne devra vous dédommager pour le préjudice subi. Mais, la réalité se révèle beaucoup plus complexe. Comme toutes les autres compagnies européennes, ce transporteur essaie de dénier à ses passagers le droit à l’indemnisation.

Il évoque généralement des prétextes fallacieux pour ne pas se conformer aux directives du règlement européen CE261/2004. Après l’introduction de votre requête, leurs avocats peuvent réclamer des expertises coûteuses, vous poussant à ester en justice pour vous décourager.

Les précautions d’usage

Selon les dispositions de la directive européenne relative aux droits des passagers aériens, la compagnie doit vous prendre en charge après quelques heures d'attente. Elle doit vous proposer un repas et vous permettre d’effectuer deux appels téléphoniques ou d'envoyer des emails à vos proches. En cas de vol reporté au lendemain, elle supporte les frais d’hébergement et le coût des navettes. Conservez précieusement les reçus dans le cas où vous engagez personnellement ces dépenses. La compagnie française devra vous restituer les fonds engagés.

Par ailleurs, vous devez profiter de la période d'attente pour récupérer des informations précieuses. Notez dans un document le numéro de votre vol, la date du voyage et le numéro de réservation. En cas d’enregistrement, gardez dans un endroit sûr votre carte d’embarquement et votre étiquette de bagage. Sauvegardez également les emails liés à votre réservation. Si possible, prenez la photo du tableau d’affichage qui témoigne du vol retardé d’Air France. Allez vers le personnel pour vous renseigner sur les raisons de la situation.

Après une attente de 5 heures, vous pouvez renoncer au vol concerné. Vous pouvez demander à la compagnie de vous trouver un autre moyen de transport alternatif ou exigez le remboursement de votre billet. Cependant, vous perdrez automatiquement le droit au dédommagement prévu par la directive européenne.

Les conditions pour bénéficier d’une indemnisation de vol retardé

Conformément au règlement européen 261/2004, tout passager victime d'un vol retardé de plus de 3 heures peut réclamer une indemnisation financière à sa compagnie. Le montant du dédommagement varie en fonction de la distance du vol. Vous pouvez espérer 250 € en cas de retard confirmé sur un voyage de moins de 1.500 km. Pour un périple situé entre 1500 et 3500 km, la loi a prévu une somme de 400 €. Enfin, vous encaisserez 600 € pour un vol retardé Air France de plus de 3500 km.

Toutefois, la compagnie ne vous indemnisera que si le retard s’explique par un problème technique ou une panne sur l’avion, un souci lié à l’équipage, un temps de vol dépassé, une grève d’Air France, un refus d'autorisation de survol, une situation relative à un dysfonctionnement organisationnel, etc. Généralement, la compagnie ne communique pas lorsque le retard relève de sa responsabilité. N’hésitez pas à aller vers le personnel pour vous renseigner et recueillez des preuves susceptibles de faciliter votre réclamation Air France vol retardé.

Les cas justifiés de refus d’indemnisation

Le règlement européen 261/2004 indique que le transporteur aérien peut rejeter la demande de dédommagement d'un passager si le préjudice évoqué relève de certaines circonstances exceptionnelles. Cela pourrait s’agir de problèmes météorologiques (tempêtes, ouragans ou visibilité réduite) pouvant empêcher un avion de découler à l'heure prévue. Ou bien si aucun pilote ne peut décoller en cas de grève des contrôleurs aériens, dans ce cas, la compagnie Air France vous aidera à trouver des moyens de transport alternatifs ou vous remboursera votre billet. Ou bien si l'état de santé d'un passager oblige un avion à atterrir d'urgence générant un retard important. Ou bien en cas de péril aviaire ou de foudroiement d'un appareil, dans ce cas, une inspection minutieuse s'impose, et cet exercice prend généralement quelques heures et contraint souvent les clients à patienter avant l'embarquement. Ou bien dans le cas d’une attaque d’un aéroport qui peut susciter des situations de confusion et entrainer des retards importants, dans ce cas, les pilotes doivent attendre une sécurisation totale des lieux avant de recevoir l'autorisation de décoller. Ou bien un Etat qui ferme brutalement son espace aérien, cela peut contraindre certaines compagnies à revoir leur plan de vol, et se traduit souvent par de nouvelles escales et des retards considérables.

Un passager ne peut donc pas introduire une réclamation Air France de vol retardé dans les différents cas énumérés ci-dessus. Néanmoins, Air France devra prendre toutes les dispositions pour leur trouver des moyens de transport alternatifs et devra restituer le prix des billets aux clients qui demanderont un remboursement.

Des startups spécialisées pour vous faciliter la procédure

Fort heureusement, vous pouvez recourir à l'assistance des startups spécialisées. Ces structures mettent à votre disposition des professionnels qualifiés et compétents qui se chargeront d'introduire et de défendre votre réclamation Air France pour un vol retardé.

Pour bénéficier des prestations de ces startups, vous vous rendez sur leur plateforme officielle pour vérifier en quelques clics la recevabilité de votre dossier. Ensuite, vous leur transmettez toutes les preuves à votre disposition. Leurs avocats et experts contacteront les services d'Air France pour une procédure à l'amiable. Après un éventuel échec de cette phase, ils n'hésiteront pas à ester en justice pour défendre votre situation.

Généralement, vous ne versez aucune avance lorsque vous sollicitez les prestations de ces startups. Elles prennent entièrement en charge toutes les démarches jusqu'à obtenir la décision définitive. En cas de dédommagement, elles effectuent un virement du montant dans votre compte bancaire. Elles déduisent souvent une commission dont le taux varie selon la structure contactée.

Vous ne payez rien si la procédure se solde par un refus d'indemnisation. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez réunir suffisamment de preuves au moment où vous subissez le retard de vol Air France.