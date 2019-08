Une présentatrice de la BBC qualifie un geste de prière musulman de «salut de Daech»

Présentant lundi soir le documentaire «Meet the IS Brides» où elle part à la rencontre d’épouses de djihadistes dans le nord de la Syrie, la présentatrice britannique de la BBC, Stacey Dooley a qualifié un geste de prière musulmane de «salut de Daech». La reporter décrivait en fait le geste qui consiste à lever l’index de la main droite pour faire la chahada en islam.

Suite à l’erreur, la chaîne a présenté ses excuses et a décidé de couper la scène du documentaire, dont une version ne contenant pas cette prise est désormais disponible sur Internet. «Nous avons décrit à tort le geste fait par des femmes filmées dans un camp de détention contrôlé par les Kurdes dans le nord de la Syrie», a déclaré un porte-parole de la BBC, relayé sur le site du média britannique.

«Alors que Daech a tenté de s’approprier ce geste pour ses objectifs de propagande, il fallait clarifier, pour des raisons de précision, que de nombreuses personnes de religion musulmane utilisent ce geste pour signifier l’unité d’Allah», indique la même source. Et celle-ci de rappeler que l’index levé est un symbole de «Tawhid», que décrit l’Oxford Dictionary of Islam comme «l’unité et l’unicité de Dieu en tant que Créateur et Soutien de l’univers».

«Ce geste fait partie de la prière islamique et certains footballeurs musulmans l’ont même utilisé» pour célébrer l’enregistrement d’un but, indique encore la BBC, ajoutant que «la présentatrice du documentaire a commis une faute» en association ce geste exclusivement au groupe terroriste.