BMCE Bank of Africa cherche à renforcer ses liens avec la Chine pour Tanger Tech Mohammed VI

Othman Benjelloun, président directeur général de la BMCE Bank of Africa lors de l'inauguration de la succursale de la banque à Shanghai. / Ph. DR

La BMCE Bank of Africa cherche à renforcer ses liens avec la Chine pour contribuer au financement et au développement de Tanger Tech Mohammed VI, la nouvelle ville industrielle dans le nord du Maroc. C’est ce qu’a affirmé le président et directeur général à l’agence britannique Reuters.

La première phase de développement a déjà été réalisée. Les investisseurs industriels devraient recevoir les premières parcelles de terrain plus tard cette année, a déclaré Othman Benjelloun, président de BMCE Bank of Africa.

En avril, la société de projet a signé un protocole d'accord avec la société publique China Communications Construction Co (CCCC) et sa filiale China Road and Bridge Corp (CRBC) pour développer la ville.

En termes de financement, BMCE souhaite capitaliser sur son réseau de partenaires en Chine, a déclaré son PDG, citant des accords signés avec la Banque de développement de la Chine et sa filiale China Africa Development Fund.

«Le financement public chinois sera mobilisé dans le cadre de l'initiative One Belt, One Road», a-t-il déclaré, faisant référence au vaste projet d'infrastructure de Beijing visant à promouvoir le commerce.

Les banques multilatérales et marocaines devraient également contribuer au projet, a ajouté Othman Benjelloun.

BMCE est la première banque marocaine à ouvrir ses portes en Chine, où elle exploite une succursale de financement des entreprises et de financement du commerce à Shanghai depuis début 2019. «Nous considérons Shanghai comme un point d'entrée de notre stratégie asiatique», a déclaré le PDG de la banque, optimiste quant aux perspectives d'expansion sur d'autres marchés asiatiques. «Nous allons examiner nos priorités avec nos investisseurs et nos partenaires, en gardant à l'esprit que le renforcement des relations entre les pays asiatiques et le continent africain demeure notre objectif ultime», a-t-il déclaré.

BMCE collabore avec les autorités locales au sein d'une entreprise chargée de livrer la nouvelle ville de plus de 2 000 hectares sur une période de dix ans, qui a pour objectif de créer 100 000 emplois et de loger 300 000 personnes, conclut Reuters.