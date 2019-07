Fête du Trône : Le roi préside à Tanger une réception

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, mardi après-midi au Palais Marchane à Tanger, une réception à l'occasion du 20ème anniversaire de l'accession du souverain au trône.

Au début de cette cérémonie, le monarque a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon. Il a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux au roi en cette occasion.

Le souverain a notamment été salué par Saâdeddine El Othmani, chef du gouvernement, Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, Abdelhakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers, Ahmed Osmane, ancien Premier ministre et ancien président de la Chambre des représentants, Abderrahmane Youssoufi, ancien Premier ministre, Driss Jettou, ancien Premier ministre, Abbas El Fassi, ancien Premier ministre, et Abdelillah Benkirane, ancien chef du gouvernement.

Il a également été salué par le premier-président de la Cour de cassation, Mustapha Fares, le procureur général du roi près cette cour, M. Mohammed Abdennabaoui, le président de la Cour Constitutionnelle, M. Said Ihrai, le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Ahmed Réda Chami, le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, M. Mohamed Yssef, le président du Conseil supérieur de l'Éducation de la formation et de la recherche scientifique, M. Omar Azziman, et la présidente du Conseil national des droits de l'Homme, Mme Amina Bouayach.

Le roi Mohammed VI a aussi été salué par plusieurs autres responsables politiques marocains, de l’armée, du corps diplomatique africain, européen, américain et asiatique, ainsi que des responsables religieux, juifs et chrétiens.