Arrestation à Alméria d’un fugitif recherché par la Belgique qui tentait de fuir vers le Maroc

La police espagnole a arrêté, dans le port d’Alméria, un fugitif de 22 ans recherché par les autorités belges alors qu’il tentait de fuir vers le Maroc, indique l’agence EFE.

Il a été condamné à une peine de 40 mois de prison et à une amende de 16 000 euros pour appartenance à une organisation criminelle qui aurait vendu pour plus de 730 000 euros de stupéfiants entre octobre 2016 et mars 2017.

Le commissariat d’Alméria a indiqué dans une note que l’homme a été arrêté par des agents de la police nationale en service au niveau du passage de sortie des véhicules, au port international d’Alméria. Les policiers ont procédé à son arrestation après avoir prouvé la validité d’une ordonnance d’extradition rendue par un tribunal belge le 16 janvier 2019, après que le jeune homme eut montré ses documents d’identité.

Au moment de son arrestation en Belgique, il avait admis avoir eu en sa possession et vendu de la cocaïne et de l’héroïne à un réseau néerlandais. Au nom de ce groupe, il s’était rendu à Gingelom, en Belgique flamande, pour livrer des médicaments, en superviser la vente et récupérer l’argent provenant de cette activité.