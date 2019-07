Maroc : Plus de 17 millions de têtes ovines et caprines vaccinées contre la fièvre aphteuse

La campagne de vaccination a permis la vaccination de 1 195 268 têtes de bovins et 17 744 573 têtes d’ovins et de caprins. / Ph. ONSSA

La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, lancée depuis le 17 juin par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a permis, jusqu’au 23 juillet, la vaccination de 1 195 268 têtes de bovins et 17 744 573 têtes d’ovins et de caprins, indique ce mercredi l’ONSSA dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

«L’opération de vaccination se poursuit pour couvrir l’ensemble du cheptel de bovin national estimé à 3 millions de têtes, ainsi que le cheptel national ovin et caprin estimé à 25 millions de têtes», indique la même source. L’ONSSA précise également que cette campagne consiste à procéder à une vaccination généralisée de rappel des bovins pour renforcer leur immunité, et une vaccination généralisée, à titre préventif, des ovins et des caprins pour les protéger contre la fièvre aphteuse.

Pour rappel, la dernière campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse bovine a été réalisée par l’ONSSA depuis le mois de janvier jusqu’au mois d’avril 2019, et a permis d’immuniser près de 3 millions de têtes bovines au niveau national. Enfin, l’ONSSA informe l’opinion publique que l’état sanitaire du cheptel «est globalement satisfaisant».