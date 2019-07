Eurostat: Les Marocains toujours champions de la naturalisation au sein de l'UE

L'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) a publié ce mardi les chiffres relatifs à la naturalisation dans l’Union européenne pour l’année 2017. Il s’avère ainsi que depuis 2012, les Marocains continuent de dominer la liste des étrangers les plus naturalisés en Europe, représentant ainsi 8% de l’ensemble des personnes ayant acquis la nationalité d’un pays européen il y a deux ans. Les Marocains sont suivis des Albanais (7%), des Indiens et des Turcs (4% chacun).

En effet, selon Eurostat, environ 825 000 personnes ont obtenu la citoyenneté de l'un des États membres de l'Union européenne, l'Italie arrivant en tête des pays européens octroyant la citoyenneté. Le pays de la Botte est suivie du Royaume-Uni, de la France, la Suède et l’Espagne.

Le nombre de Marocains naturalisés a ainsi atteint 67 848 personnes devant 58 853 Albanais, suivis de 31 618 personnes venues d’Inde. L'Italie arrive en tête de la liste des pays ayant accordé la nationalité à des immigrés marocains avec 22 645 naturalisations, représentant un total de 33,4%. Elle est suivie de l'Espagne (17 082 naturalisations, 25,2%), la France (168 687 naturalisations, 24,6%) et la Belgique (5 084 naturalisations, 7,5%).

Les Marocains devancent les Algériens et les Tunisiens

Mais bien que les Marocains occupent la première place en termes de citoyenneté dans l'UE, leur nombre a chuté de plus de moitié par rapport à 2016, année où 169 143 Marocains ont obtenu la citoyenneté d'un pays européen, alors qu’ils étaient 255 279 à avoir été naturalisés en 2015.

Les trois premières places du podium n'ont pas changé entre 2017 et 2016, les Marocains étant toujours premiers, devant les Albanais et les Indiens.

Les Marocains dominent le classement d’Eurostat pour les étrangers ayant obtenu le plus de citoyennetés d’un pays européen depuis 2012. La France, l'Italie et l'Espagne ayant été, depuis, les trois pays européens accordant le plus de naturalisations aux Marocains.

En comparaison aux pays du Maghreb, les Algériens arrivent à la 10e place et la majorité des naturalisations (80,8%) ont été enregistrées en France. Les Tunisiens occupent la 16e place et, tout comme les Algériens, 56,1% d’entre eux ont obtenu la nationalité française. Les données d’Eurostat n’évoquent pas les Mauritaniens et les Libyens.

Par groupe, les pays du continent asiatique ont obtenu le plus grand nombre de nationalités dans l'un des pays de l'UE en 2017, suivis par ceux du continent africain.