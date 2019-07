Les députés adoptent la loi sur l’enseignement par 241 pour, 4 contre et 21 abstentions

La plénière de la Chambre des représentants vient d’adopter le projet de loi-cadre n°51-17 relatif au système de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique. 241 députés se sont prononcés en faveur du texte, 4 contre (2 du PJD et 2 du PSU) et 21 abstentions (de l’Istiqlal), a annoncé Habib El Malki.

La séance a été marquée par l’absence d’une vingtaine de députés du PJD dont notamment celle de Driss Azami. Les images diffusées par la web TV du Parlement ont montré de nombreux sièges réservés aux élus islamistes inoccupés.

Par ailleurs aucun ténor de la Lampe ne s’est présenté pour exprimer la position du parti vis-à-vis du projet de loi-cadre. Cette mission a été confiée à Hassan Adili, un parlementaire peu médiatisé.

L’article 2 portant sur l’enseignement des matières scientifiques en langue française a même connu l’abstention de 97 députés du PJD. Et il en est de même pour l’article 31.

Mais au-delà de la controverse sur le texte, le gouvernement El Othmani et la majorité, y compris le PJD, se sont unis pour rejeter deux amendements des articles 45 et 47 déposés par les deux députés PSU proposant la contribution des personnes fortunées dans le financement de l’école marocaine.

Après ce vote, le projet de loi-cadre n°51-17 sur l’enseignement devrait être examiné dans les jours à venir par la Commission Culture, Communication et Education à la Chambre des conseillers présidée par Abdelali Hamieddine du PJD.