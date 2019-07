Maroc-Banque mondiale : Signature d'un accord de prêt pour l'«Appui au secteur de l'Education»

Un accord de prêt relatif au programme «Appui au secteur de l’Education» a été, signé jeudi à Rabat, entre le Maroc et la Banque Mondiale (BM).

L'accord a été paraphé par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun et la directrice du département Maghreb et Malte, Moyen Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly, en présence du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, et le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi.

Ce programme vise l’établissement d’un environnement favorable à la prestation de services d’éducation préscolaire de qualité, l’amélioration des pratiques d’enseignement dans l’éducation de base et le renforcement des capacités de gestion ainsi que la responsabilisation le long de la chaine de prestataire de services éducatifs, indique un communiqué du ministère de l'Economie et des finances.

Le programme s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique 2019-2024 entre le Maroc et la Banque mondiale et permettra de mobiliser 500 millions de dollars.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Benchaaboun a affirmé que l’éducation se situe actuellement «au cœur du projet de société du Maroc, en raison des missions qu’elle se doit d’assumer dans la formation des futurs citoyens et dans la réalisation des objectifs du développement humain durable».

Le ministre a par ailleurs, noté que la Banque mondiale a soutenu le secteur de l’éducation au Maroc par le biais d’une série de projets d’investissement et de prêts de politique de développement, soulignant à cet égard que le nouveau Programme pour les Résultats (PPR) appuiera le Maroc dans la mise en œuvre de la Vision stratégique nationale de l’éducation (2015-2013).