Maroc : La phase de pré-qualification pour le projet Noor Midelt II lancée

L’agence marocaine pour l’énergie solaire (Masen) a annoncé l'ouverture de la première étape d’un appel d’offres pour la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale solaire de 230 mégawatts près de la ville de Midelt, dans les montagnes de l’Atlas. Les candidatures pour la phase de pré-qualification du projet Noor Midelt II sont ouvertes jusqu’au 16 septembre, a annoncé l’agence dans un communiqué publié sur son site internet, rapporté ce mercredi par l’agence Reuters.

En mai dernier, MASEN a attribué Noor Midelt I, une centrale de 800 MW d’une valeur de 7,57 milliards de dirhams, à un consortium regroupant le groupe français EDF Renewables, l’Emirati Masdar et le marocain Green Energy of Africa. Le Maroc prévoit de dépasser 52% des énergies renouvelables dans le mix énergétique national d’ici 2030. Les deux centrales utiliseront des technologies de centrale solaire concentrée (CSP) et photovoltaïque (PV), a déclaré MASEN.

Les deux centrales auront une capacité combinée supérieure à celle de la centrale CSP Noor Ouarzazate, déjà opérationnelle, d’une capacité de 580 MW, située dans le sud-est du Maroc, l’une des plus grandes au monde. Fin 2018, le Maroc avait installé 1 215 MW d'énergie éolienne, 1 770 MW d’énergie hydroélectrique et 700 MW d'énergie solaire, selon les chiffres officiels, conclut Reuters.