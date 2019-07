Maroc : L’Ordre des vétérinaires dénonce l’insalubrité des abattoirs de viande rouge

Dans un communiqué cité par le journal L’Economiste, l’Ordre national des vétérinaires (ONV) dénonce l’insalubrité des abattoirs. Il souligne «qu’à l’exception des huit abattoirs de viandes rouges agréés par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), la majorité des unités d’abattage ne dispose pas du minimum requis en termes d’hygiène et de salubrité».

Ces abattoirs ne permettent donc pas aux vétérinaires, aussi bien ceux exerçant dans le public que le privé, d’effectuer l’inspection sanitaire des viandes rouges conformément à la réglementation en vigueur. «Le consommateur va-t-il se rabattre sur les viandes blanches ?», interroge le quotidien marocain, qui souligne qu’elles-mêmes ne sont pas exemptes d’insalubrité. En effet, l’abattage contrôlé ne concerne que 8% du poulet de chair.

L’Economiste précise par ailleurs que la situation actuelle des abattoirs des viandes rouges est caractérisée par la présence d’unités non agréées sur le plan sanitaire par l’Office en charge de la réglementation dans ce domaine. Au total, le Maroc dénombre 182 abattoirs municipaux et 540 tueries rurales. Le volume des viandes préparées et contrôlées dans ces unités s’élève à 270 000 tonnes par an, soit la moitié de la production, le restant étant fourni par le circuit clandestin.