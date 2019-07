Lalla Salma et Moulay Hassan en vacances sur l’île grecque de Skiathos

La princesse Lalla Salma et son fils, Moulay Hassan, sont arrivés samedi 6 juillet dans l’après-midi sur l’île de Skiathos, en Grèce, pour des vacances, indique le site Greek Reporter.

Ils sont arrivés à l’aéroport de Skiathos puis se sont ensuite dirigés dans un hôtel de luxe de Koukounaries.

Le site rappelle que ce n’est pas la première fois que la princesse et son fils visitent la Grèce. En 2012, Lalla Salma s’était rendue dans la préfecture d’Ilya. Un an plus tôt, elle s’était également rendue dans la station balnéaire de Kyllini et était tombée sous son charme.

En 2017, elle avait acheté une villa de luxe sur l’île de Kéa (archipel des Cyclades). La villa avait été vendue à 3,8 millions d’euros.