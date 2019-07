Cheb Khaled s'attire les foudres des Algériens à cause d'une chanson pour les Lions de l'Atlas

Une nouvelle chanson de l'artiste algérien Cheb Khaled, intitulée «Morocco 4 Ever», destinée à soutenir les Lions de l'Atlas lors de la Coupe d'Afrique des Nations, est au cœur de la polémique après les différentes réactions des internautes algériens.

Ainsi, ces derniers ont estimé que le chanteur algérien «devait plutôt sortir une chanson pour soutenir l’équipe nationale de son pays», qui participe aussi à la CAN 2019 organisée en Egypte, rapporte le journal algérien Ennahar.

La chanson de Cheb Khaled, dévoilée fin juin, comprenait des vidéos de l'équipe nationale marocaine et une photo de lui portant le drapeau marocain. «Morocco 4 Ever» est écrite et produite par le poète koweitien Musab al-Anzi, avec une musique de Redouane al-Diri et Hossam Kamel.

Les équipes nationales marocaine et algérienne ont pu se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir remporté, chacune, trois victoires.