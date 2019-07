Maroc : Le niveau des risques macroéconomiques maintenu à un «niveau modéré»

Le niveau des risques macroéconomiques se maintiennent globalement à un niveau modéré dans un contexte national et international qui appelle à la vigilance, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au plan des comptes extérieurs, le déficit du compte courant s’est détérioré en 2018 avec, toutefois, des perspectives d’amélioration en 2019 et 2020, indique un communiqué de BAM, publié à l'issue de la 9e réunion du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), tenue mardi à Rabat. Pour leur part, les réserves internationales nettes se sont établies à 230,7 milliards de dirhams (MMDH), couvrant l’équivalent d’un peu plus de 5 mois d’importations de biens et services. Elles devraient, en outre, d'après les prévisions de Bank Al-Maghrib, maintenir cette couverture sur l’horizon de prévision.

Au niveau intérieur, la croissance nationale a décéléré à 3%, recouvrant une progression limitée des activités non agricoles à 2,6% et une hausse de la valeur ajoutée agricole à 4% après 15,2% en 2017, constate le CCSRS, ajoutant que cette croissance devrait ralentir en 2019 à 2,8% avant de rebondir à 4% en 2020.

S’agissant des finances publiques, le déficit budgétaire s’est accentué à 3,7% du PIB en 2018 et devrait se creuser en 2019 pour s’établir à 4,1% avant son allégement à 3,8% en 2020. Parallèlement, le taux d’endettement du Trésor, quoiqu’en légère hausse, devrait s’infléchir à compter de 2020.