CAN : Le rappeur Alrima annonce une chanson pour le Maroc, les internautes n'en veulent pas

Craignant de porter malheur à l’équipe nationale marocaine qui participe actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations, notamment après avoir obtenu des résultats positifs lors des matchs qu’elle a disputés, des internautes marocains ont refusé que le rappeur français d’origine marocaine, Alrima, sorte une deuxième chanson pour les Lions de l’Atlas.

«Sors rien c'est mieux pour le bien de tous», lui a notamment répondu l’un d’eux.

Vous êtes chaud je fais un 2ème son pour le Maroc ?

Ils me régalent tellement que je suis trop chaud ?? pic.twitter.com/AdCFn4et5V — Alrima Officiel (@OfficielAlrima) 29 de junio de 2019

Hier, le rappeur a réitéré son souhait, et les internautes ont quant à eux fait part à nouveau de leurs refus. «Le son quand il va sortir le Maroc il va sortir de la compétition en même temps», a ainsi tweeté l’un d’eux.

Le son du Maroc est prêt ??

Vous êtes prêt pour la sortie du clip ? #Dima #Alrima pic.twitter.com/p91t59FVQe — Alrima Officiel (@OfficielAlrima) 1 de julio de 2019

Alrima leur a ainsi répondu : «Je vois tout vos messages, sachez que je fais ce que j’aime de plus, la musique. C’est une passion pour moi et ça me fais vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Vos critiques m’aide à avancer et surtout travailler. Mais la vraiment Twitter vous êtes cruel.»

Je vois tout vos messages, sachez que je fais ce que j’aime de plus, la musique.

C’est une passion pour moi et ça me fais vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous.

Vos critiques m’aide à avancer et surtout travailler.

Mais la vraiment Twitter vous êtes cruel — Alrima Officiel (@OfficielAlrima) 1 de julio de 2019

Alrima, de son vrai nom Faouzi, est un rappeur français né le 27 août 1993. Il est d’origine marocaine et a grandi entre Valréas (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Ris-Orangis (Ile-de-France).