Le Maroc présent dans la liste d’Airbnb destinée au tourisme de luxe

Dar Pili est située dans la banlieue de Marrakech, à l'est de la Palmeraie. / Ph. Airbnb

Airbnb s’est lancé dans le marché du luxe dans différentes régions du monde, dont le Maroc. C’est ce qu’a annoncé la compagnie américaine la semaine dernière, reprise par Menabytes.

Appelées Airbnb Luxe, avec un prix moyen de 1 000 $ par nuit, ces listes incluent des villas haut de gamme aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie et en Afrique. Airbnb Luxe propose également des châteaux, des îles privées et même des villages entiers pouvant être réservés par les utilisateurs. Certaines des inscriptions vont jusqu'à plus de 20 000 $ par nuit, poursuit le média.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Airbnb Luxe est actuellement disponible uniquement à Marrakech, avec 12 établissements, à partir d’environ 4 226 dirhams (440 dollars) la nuit. La propriété la plus chère de Marrakech est Dar Pili qui coûte plus de 115 250 dirhams (12 000 dollars) par nuit aux visiteurs, indique-t-on de même source.

«Airbnb Luxe fournit un accès à des propriétés uniques et spectaculaires avec des concepteurs de voyages dédiés afin de garantir des expériences et des services sur mesure afin de rendre chaque séjour vraiment magique», déclare Airbnb dans son communiqué. Airbnb Luxe s’appuie sur une profonde expertise du tourisme de luxe acquise par l’acquisition de Luxury Retreats en 2017.

Airbnb prévoit également de lancer des «offres Luxe» à travers 12 villes supplémentaires plus tard cette année, notamment à Milan, Paris et Austin.