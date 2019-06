Abdelilah Benkirane pointe du doigt les «harceleurs et bandits» du PJD

Abdelilah Benkirane pointe à nouveau du doigt les comportements contraires au référentiel islamiste de certains membres du PJD. Dans un live Facebook diffusé hier soir à l’occasion d’une réunion avec des jeunes de son parti du quartier Hay Hassani à Casablanca, il a invité tous les militants de la Lampe à persévérer sur la voie de la réforme.

L’ancien chef du gouvernement a ainsi décoché ses flèches contre les cas de harcèlement sexuels observés dans les rangs de son parti. Sans nommer personne, il a accusé un membre du parti «qui auparavant harcelait les femmes étrangères et aujourd’hui n’a plus de scrupules à le faire avec les sœurs du parti».

Visiblement très remonté contre l’apparition de certaines formes de «prévarication» au sein de sa formation, Benkirane a martelé qu’il n’est pas disposé à les cautionner ou cohabiter avec elles.

Pour la première fois, il a menacé de prendre ses distances avec le parti. «Nous avons créé cette Jamaâ pour la réforme et non pas pour la prévarication. Je vous dis cela et je suis très ému et je suis parfaitement conscient de ce que je dis. S’ils ne veulent plus de moi, je ne vais pas me bagarrer avec eux pour les postes et les titres... la terre de Dieu est vaste», a-t-il encore déclaré. Des propos qui en disent long sur le fossé entre Benkirane et l'actuelle direction du PJD.

L’ancien secrétaire général a également condamné les «bandits» et les arrivistes qui appartiennent au PJD. Ceux qui n’hésitent pas à user de manœuvres contraires au référentiel islamiste du parti pour «écarter un frère» de leur chemin pour devenir «secrétaire général du parti, député, ministre ou apparaitre sur les chaines de TV».