Maroc : Une opération pilote de Melkisation pour les terres collectives du Gharb et du Haouz

L’opération pilote de Melkisation de 67 000 hectares de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, lancée officiellement mercredi à Rabat, constitue un changement en termes de célérité et de procédures, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Ce dernier quia présidé, aux côtés du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb le lancement officiel de cette opération, a exprimé sa volonté de rompre avec les usages de la gestion des terres collectives, a dit le ministre, faisant observer que cette opération pilote a porté un bilan positif.

L'opération d’assainissement des terres - qui est un prérequis pour la melkisation - a été réalisé pour 80% des 67 000 hectares de terres collectives prévues dans le cadre de cette opération pilote. Elle a nécessité une durée de traitement de 14 mois, là où auparavant, ce type de procédure nécessitait entre 5 et 7 ans. Les 20% restant seront traités dans un délai de 3 mois, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Boutayeb a souligné que cette opération s’inscrit dans le cadre des orientations royales visant à faire des terres collectives un levier de développement économique et social. Il a également relevé que cette opération bénéficiera à près de 31 000 agriculteurs pour les inciter à jouer leur rôle économique, se félicitant de la parfaite collaboration entre les gouvernements marocain et américain pour la réalisation de cette opération pilote.

Prenant la parole à son tour, Stépahnie Miley, chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, s’est félicitée de la collaboration entre les gouvernements marocain et américain dans le cadre du programme compact II et qui a permis la réalisation de cette opération. De son côté, le Directeur résident de MCC à Rabat, Walter Siouffi, a affirmé que cette dernière est le fruit d’un long processus de collaboration avec le MCC depuis 2013, contribuera au développement de la croissance du secteur agricole.