La direction exécutive du Comité contre le Terrorisme attendue ce mercredi au Maroc

La direction exécutive du Comité contre le Terrorisme (CTED) relevant du Conseil de sécurité des Nations unies effectue, du 26 au 28 juin 2019, une visite au Maroc.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, «cet exercice s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc en faveur d’une coopération renforcée avec les Nations unies et reflète la priorité que le Royaume accorde aux relations qu’il a développées, au fil des années, avec cette organisation». Cette visite a également pour objectif d’«identifier les bonnes pratiques développées par le Maroc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les menaces s’y rapportant», poursuit le communiqué.

La délégation onusienne est conduite par Michèle Coninsx, directrice exécutive de la CTED et composée d’une dizaine d’experts représentant cet organe, ainsi que d’autres organisations internationales. Le programme de la visite comprend une série de rencontres entre la délégation onusienne et des responsables et experts marocains, conclut le communiqué.