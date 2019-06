Migration irrégulière : Le directeur de Frontex salue les «efforts considérables» du Maroc

Le Maroc, partenaire «important et stratégique» pour l'Union européenne (UE), déploie des «efforts considérables» pour assurer la stabilité des frontières et lutter contre la migration irrégulière. C’est ce qu’a affirmé, mardi à Rabat, le directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Fabrice Leggeri.

Dans une déclaration à la presse au terme de ses entretiens avec le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb, et le wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, Khalid Zerouali, Fabrice Leggeri a salué un «effort considérable» déployé au quotidien par le royaume.

Le directeur de l'agence européenne a mis en relief le rôle régional «très important» joué par le Maroc dans ce domaine. Pour lui, le fait que le royaume accueillera l'Observatoire africain des migrations et du développement est une «preuve tangible des responsabilités très importantes qu'il exerce au niveau régional sur le continent».

Conscient du «coût financier très important» que cela engendre, Fabrice Leggeri a indiqué avoir examiné avec les responsables du ministère de l'Intérieur et les services opérationnels concernés les moyens de développer, «de façon très pratique», des coopérations dans l'intérêt commun du Maroc et de l'UE.

«Nous sommes voisins par la géographie, très proches par les liens affectifs liant l'Europe et le Maroc, et nous voulons bâtir un avenir de coopération partagé avec nos partenaires marocains, notamment dans un contexte où Frontex assume des responsabilités de plus en plus importantes en Europe», a-t-il déclaré.