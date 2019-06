Des acteurs d'origine marocaine en concert pour fêter les 50 ans d'immigration aux Pays-Bas

Les acteurs Nasrdin Dchar et Fadua El Akchaoui, ainsi que la maison de production Stage Z, feront un spectacle unique sur un demi-siècle d'immigration marocaine aux Pays-Bas.



Selon le média néerlandais De Telegraaf, le spectacle «Mabrouk» sera présenté le vendredi 12 juillet au Zuidplein Theater de Rotterdam. «Ce sera une soirée pour ceux qui ont sacrifié leurs rêves pour un avenir pour les enfants qu'ils devaient encore avoir», a déclaré l’acteur néerlandais d’origine marocaine Nasrdin Dchar . «Une soirée avec un sourire et une larme au sujet du Maroc et des Pays-Bas. C’est à propos des générations et des rêves, de la survie et de la vie», ajoute-t-il.

Mabrouk, qui signifie félicitations, se déroule dans tout le théâtre avec un bazar, de la musique en direct, des histoires, des films et des représentations de théâtre, détaille De Telegraaf. À cette occasion, Nasrdin Dchar et la comédienne néerlandaise d’origine marocaine Fadua El Akchaoui ont écrit et vont interpréter ce spectacle dans la salle principale, accompagnés par l'orchestre andalou d'Amsterdam et dirigés par Floris van Delft. Des histoires de migration seront aussi présentées aux différentes générations de Rotterdammers de toutes origines.

En outre, ce sera l’occasion de présenter «Opa Zegt», un documentaire sur la migration marocaine dévoilé lors Festival du film arabe de Rotterdam (27-31 mars 2019), le tout en collaboration avec le festival Djemaa El Fna Rotterdam.