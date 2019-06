Coopération : Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'allie l’Andalousie

Le gouvernement d’Andalousie et le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont convenu, jeudi à Tanger, de créer un comité technique chargé d’examiner les moyens de coopération sur les questions d’intérêt commun.

À l'issue d'une séance de travail avec le président du Conseil de la région, Ilyas El Omar, le chef du gouvernement d'Andalousie, Juan Manuel Moreno, en visite de travail au Maroc, a déclaré que les deux parties envisagent de mettre en place un «comité technique». Il sera chargé de trouver les moyens d'opérationnaliser la coopération.

Soulignant la «forte volonté de coopération et de coordination pour travailler ensemble sur les questions que nous considérons essentiels», le chef du gouvernement andalou s'est dit confiant que la région du nord du Maroc «dispose d'un potentiel considérable dans certains secteurs économiques, tel que le tourisme». Il a ajouté que les deux régions pourraient «travailler ensemble pour développer des projets et des services touristiques intégrés, en particulier pour les touristes venus de régions lointaines, comme les Américains, les Canadiens et les Asiatiques».

Pour sa part, Ilyas El Omari a souligné que les discussions ont porté sur plusieurs questions d'intérêt commun entre le Maroc et l'Espagne, et plus particulièrement entre les deux régions, notamment l'emploi et le tourisme. Il a fait savoir que les deux parties ont pris des décisions pratiques, «à leur tête la mise en place, au courant de la semaine, d'un comité technique qui se chargera d'étudier ces questions communes».

La réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner Rodriguez et de plusieurs députés et conseillers du chef du gouvernement d'Andalousie et du président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.