Mylan Pharmaceuticals Maroc met en service sa première unité industrielle dans le pays

Mylan Pharmaceuticals Maroc renforce sa présence au Maroc depuis mai 2019, avec la mise en service de sa première unité industrielle dans le pays. Filiale du groupe américain Mylan Inc. spécialisé en génériques et en médicaments biosimilaires, elle va désormais produire des médicaments de dernière génération à bas coûts. Ainsi, elle permet «au plus grand nombre d’accéder à des traitements à l’efficacité éprouvée dont notamment un médicament générique innovant dans le traitement de l’Hépatite C ou encore le premier traitement biosimilaire en oncologie», indique un communiqué.

Cette nouvelle unité pharmaceutique est le fruit d’un investissement de 120 millions de DH sur la période 2013-2023, dont la moitié est engagée à fin 2019, ajoute la même source. Elle s’étend sur 1 500 m², avec une capacité de production de 60 flacons par minute – soit l’équivalent de près de 7 millions de boîtes de médicaments. Elle couvrira le marché marocain et commercialisera aussi ses produits en Afrique du Nord (du Maroc à l’Egypte), ainsi que dans d’autres marchés émergents.

L’extension future de cette unité est déjà configurée avec 900 m² supplémentaires et le recrutement de nouvelles compétences tout au long de la durée du projet. Mylan a permis l’introduction de plus de 12 molécules génériques utilisées en oncologie, dont la mise sur le marché a permis une réduction substantielle du coût des soins avec une réduction des prix de vente de l’ordre de 40 à 50% par rapport aux médicaments princeps, explique la même source.