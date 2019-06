Safi : Aniba, une vie façonnée dans l'argile

Les derniers artisans, par Marocopedia

Marocopedia, plateforme de digitalisation du patrimoine culturel, met à l'honneur trois métiers de l’artisanat en publiant une série de documentaires intitulée «The last craftsmen » : les derniers artisans - en partenariat avec NET-MED Youth, un projet de l’Unesco et l’union Européenne.

En faisant la part belle à de rares métiers de l’artisanat sinistrés par la mondialisation, Marocopedia souhaite lancer un appel pour la préservation du savoir-faire et professions en voie de disparition et sensibiliser le jeune public sur ces spécificités menacées d’extinction.

«Notre objectif avec le projet 'The last craftsmen' est double. Premièrement, documenter et numériser certains aspects du patrimoine culturel Marocain en perdition ; et dans un second temps, utiliser ces vidéos pour susciter l’engagement des plus jeunes en leur permettant d’implanter à nouveau ou repenser ces métiers dans les villes où ils ont disparu», expliquent les responsables de Marocopedia.