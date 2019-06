Ligue de Diamant de l’IAAF : Caster Semenya a reçu l’invitation «trop tard», selon son agent

Après avoir déclaré jeudi s’être vu refuser l’entrée au Maroc pour prendre part à la Ligue de Diamant de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), prévue dimanche au Maroc, l’athlète sud-africaine Mokagadi Caster Semenya a annoncé avoir reçu, vendredi, une invitation «tardive» des organisateurs.

Son agent, Jukka Harkonen a déclaré, vendredi à l’agence Reuters, que malgré son invitation, Mokagadi Caster Semenya n’assistera pas à la manifestation sportive. Il a expliqué qu’étant actuellement en Afrique du Sud, elle sera dans l’impossibilité d’être à Rabat pour dimanche. «Elle ne courra pas», a-t-il déclaré, soulignant «qu’elle a reçu l’invitation aujourd’hui (vendredi, ndlr) mais qu’il est trop tard» pour qu’elle participe à la rencontre.

Hier également, une source proche de l’organisation de la compétition, contactée par Yabiladi, a en effet indiqué que «pour des raisons sportives, c’est l’athlète qui a décliné l’invitation, d’après son manager».

La même source nous a également affirmé qu’une invitation a été adressée à l’athlète : «Après vérification de la situation de Caster Semenya au vu des décisions du Tribunal fédéral suisse, et du Tribunal arbitral du sport, le responsable du plateau et de l’organisation sportive du meeting international d’athlétisme de Rabat, M. Alain Blondel, est heureux de confirmer l’invitation de l’intéressée à participer à la course du 800 m dudit meeting le dimanche 16 juin 2019.»

Le 3 juin dernier, la Cour suprême fédérale suisse a ordonné à l’IAAF de suspendre temporairement l’application de son règlement sur les athlètes hyperandrogènes. Mokagadi Caster Semenya, opposée à ce règlement, avait porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Déboutée le 1er mai, elle avait fini par gagner le procès contre l’IAAF.