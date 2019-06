Canada : Mostafa Terrab élu président de l'Association internationale des engrais

Le Président directeur général de l'Office chérifien des phosphates (OCP), Mostafa Terrab a été nommé président de l'Association internationale des engrais (IFA), devenant ainsi le premier Africain à diriger cette organisation à but non lucratif qui représente l'industrie mondiale des engrais.

Selon le média kényan Capital News, Mostafa Terrab succède ainsi à Rakesh Kapur, qui est directeur général adjoint des finances chez Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited.

L'élection du PDG de l’OCP a été annoncée lors de la conférence annuelle IFA 2019 qui s'est tenue les 12 et 13 juin à Montréal, au Canada. Au cours de cette réunion, le responsable de l'OCP a énuméré ses priorités en tant que président de l'IFA, soulignant qu'il se concentrerait sur «l'innovation et la réduction des niveaux encore bas d'utilisation des engrais en Afrique».

«En renforçant les analyses de sol améliorées et les meilleures pratiques de gestion des éléments nutritifs, les agriculteurs africains peuvent augmenter l'efficacité et la productivité de leurs exploitations et éviter la conversion supplémentaire d'environ 80 millions d'hectares de terres supplémentaires en désert», a déclaré Mostafa Terrab.

Commentant la présidence du patron de l’OCP, la directrice générale de l'IFA, Charlotte Heberband a déclaré que «le secteur mondial des engrais reste attaché à la gestion de l'environnement et à l'établissement de relations avec les parties prenantes». «Nous sommes ravis de continuer sur cette voie importante sous la présidence de Mostafa Terrab», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Mostafa Terrab, ingénieur de formation, est à la tête du géant phosphatier marocain depuis 2006. Avant de rejoindre le groupe marocain, il travaillait à la Banque mondiale.