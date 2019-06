111 migrants africains recherchés depuis mardi entre le Maroc et l’Espagne

Deux embarcations transportant au total 111 migrants africains sont recherchées depuis mardi entre le Maroc et l’Espagne, ont indiqué hier les garde-côtes espagnols, cités par l’Agence France-Presse (AFP). L’une transporte 53 personnes, contre 58 pour l’autre, toutes étant d’origine subsaharienne, a précisé à l’AFP un porte-parole des secours maritimes espagnols. C’est l’ONG «Caminando Fronteras» qui a donné l’alerte mardi matin.

Un avion militaire espagnol, un navire et un hélicoptère des garde-côtes, ainsi que deux équipes de patrouilleurs et un navire des Forces armées marocaines ont été déployés pour ces recherches. «Le mauvais temps et la houle dans la mer d’Alboran rendent l’opération difficile», a également fait savoir le porte-parole.

D’après la militante de l’ONG «Caminando Fronteras» Helena Maleno, qui a dit avoir été alertée par les familles de plusieurs migrants, quatre femmes et un enfant se trouvent à bord de l’embarcation qui transporte 53 personnes.

L’AFP rappelle que depuis le début de l’année, au moins 8 056 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime à bord de 286 embarcations, d’après un bilan communiqué le 2 juin dernier par le ministère de l’Intérieur, soit une baisse de 6,6% par rapport à la même période l’an dernier.