Maroc : Six personnes condamnées pour importation de pilules abortives d’Espagne

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné six personnes à des peines d'emprisonnement allant de trois mois à deux ans et demi pour avoir pratiqué des avortements clandestins avec des pilules achetées en Espagne.

Selon l’agence EFE, qui a consulté le verdict de la cour rendu mercredi, le tribunal a condamné le principal accusé dans cette affaire, un étudiant en médecine, à deux ans et demi de prison. Un jeune pilote ayant importé clandestinement des pilules abortives d'Espagne a quant à lui été condamné à un an et demi de prison ferme.

La Cour a condamné deux autres étudiants en médecine à un an de prison chacun, et a décidé de suspendre trois médecins impliqués dans cette affaire. Le tribunal de la ville ocre a également condamné respectivement deux autres personnes, dont une femme qui avait elle-même subi un avortement, à trois et dix mois de prison.

Les chefs d’accusations ont notamment porté sur l’avortement et la falsification d'ordonnances médicales. Le médicament utilisé par ce réseau, du nom d'Arthrote, ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale et sert à lutter contre l’arthrose et les maladies rhumatoïdes. Parmi ses effets secondaires, il provoque des contractions dans l'utérus pouvant entraîner la perte du fœtus en cas de grossesse.

Selon l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin (AMLAC), entre 600 et 800 avortements sont pratiqués illégalement au Maroc chaque jour, rappelle EFE.

Celle-ci note que la pratique de l'avortement est illégale dans le royaume, «à moins que la vie de la mère ne soit mise en danger». Elle est aussi punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. «Actuellement, un projet de loi envisage d'étendre les hypothèses légales de l'interruption de grossesse dans le cas où elle serait le résultat d'un viol, d'un inceste ou en cas de malformations congénitales», conclut l’agence espagnole.