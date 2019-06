Suède : Le nombre de mineurs marocains non accompagnés en baisse  

Le nombre de jeunes marocains demandeurs d'asile en Suède est en baisse de 20% par rapport à l’année dernière, indique cette semaine l’Office suédois des migrations, cité par le média SVT Nyheter.

Ainsi, 55 mineurs seulement ont demandé cette année l’asile, précise-t-on dans les statistiques. «Une des raisons de cette réduction serait un nouvel accord entre la Suède et le Maroc, qui permettra à la police des frontières de faire correspondre les empreintes digitales des mineurs non accompagnés aux bases de données du Maroc», explique le média, se félicitant d’une «collaboration ayant produit des résultats».

«Une fois identifiés, ils quittent le pays et se rendent dans d'autres villes d'Europe, telles que Barcelone ou Paris [car] ils ne veulent pas que la police sache qui ils sont pour ne pas être arrêtés et expulsés vers le Maroc», a déclaré Christian Frödén, chef de groupe à la police des frontières de Stockholm.

Selon le média, ces tests d'empreintes digitales montrent que «seulement 10% des personnes contrôlées ont moins de 18 ans». Le reste, ils seraient âgés de plus de 18 ans et donc considérés comme adultes.

SVT Nyheter rappelle que les autorités sociales et la police suédoises ont créé de nouveaux réseaux et sensibilisent davantage les associations. «Beaucoup d'enfants âgés de moins de 18 ans et qui vivaient auparavant dans la rue ont été placés dans des maisons familiales ou dans d'autres maisons», poursuit-il. «Parfois, nous devons utiliser des soins forcés pour ralentir un style de vie destructeur» de ces mineurs, explique Christian Frödén, pointant du doigt l’usage de drogue par certains mineurs marocains non accompagnés.