Europe : Le procès de Pia Klemp inquiète sur la criminalisation du sauvetage de migrants en mer

Ancienne capitaine allemande des navires de sauvetages de migrants Iuventa, puis Sea Watch 3, Pia Klemp est poursuivie en Italie pour des soupçons d’«aide et de complicité à l’immigration illégale». Ce procès qu’elle qualifie de «sommaire» ravive les inquiétude des défenseurs des droits des migrants quant à la judiciarisation du sauvetage des migrants.

La concernée, elle, exprime sa détermination à se défendre jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, s’il le fallait, tel que rapporté vendredi dernier dans une interview au journal allemand Basler Zeitung. Le devra déterminer si «elle aurait ''collaboré'' avec des passeurs libyens afin de sauver les migrants perdus en mer grâce à son bateau». En cas de confirmation, elle risquerait jusqu’à 20 ans de prison pour «complicité d’immigration illégale».

Les faits remontent à 2017, lorsque les autorités italiennes lui avaient confisqué le Iuventa à Lampedusa. Les ordinateurs et les téléphones portables à bord avaient également été saisis pour les besoins d’une enquête en cours depuis 2016. Quant à la décision de justice de lire les contenus des appareils du Iuventa, elle avait été prise en mai 2018 par le procureur sicilien ayant ordonné la saisie, Ambrogio Cartosio, terminant ainsi sur le procès actuellement en cours.

En amont de celui-ci, «ce sont au moins quatre autorités d’enquête italiennes différentes qui ont travaillé contre elle et son équipage, dont les services secrets italiens», précise TV5 Monde, selon qui le navire a été mis sur écoute, de même que les téléphones et les ordinateurs de l’équipage, en plus d’une surveillance par des informateurs depuis d’autres navires». Selon la même source, «le gouvernement ayant autorisé ces surveillances est celui de Paolo Gentiloni», successeur du démocrate Matteo Renzi, deux ans avant la constitution actuelle de l’alliance entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles.