Les entretiens entre Mohammed VI et Kushner n’ont pas abordé le «Deal du siècle»

Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur le déplacement effectué les 28 et 29 mai au Maroc par une délégation américaine conduite par Jared Kushner.

Lors d’un point de presse tenu ce samedi 8 juin avec son homologue français, Nasser Bourita a affirmé que la visite à Rabat du conseiller spécial de Donald Trump «a été l’occasion d’un échange de vues sur les questions d’intérêt commun et d’aborder tout ce qui se passe en Afrique du nord mais les discussions n’ont pas porté sur le plan de paix au Moyen-Orient».

Le chef de la diplomatie a précisé que le «Maroc n’est pas au courant des détails de cette initiative».

Le 28 mai une dépêche de la MAP indiquait que, le roi Mohammed VI «a eu des entretiens avec Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient».