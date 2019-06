Pays-Bas : 16 000 mineurs migrants portés disparus, dont 325 Marocains

Les Marocains représentent le groupe le plus important de demandeurs d’asile disparus aux Pays-Bas. / DR

Aux Pays-Bas, plus de 16 000 enfants ont disparu des centres de demandeurs d’asile au cours des 4-5 dernières années, indique le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) sur la base des données de l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile (COA) et de Nidos, une organisation en charge des mineurs étrangers non accompagnés aux Pays-Bas.

Selon les deux organisations, citées par le journal néerlandais NL Times, certains des enfants disparus sont partis rejoindre leur famille ou leurs amis en Allemagne, en Belgique ou en France. Mais certains signes laissent à penser que parmi ces jeunes demandeurs d’asile disparus, plusieurs se retrouvent dans des situations d’exploitation.

Les Marocains représentent le groupe le plus important de demandeurs d’asile disparus, estimés à 325, suivis de l’Algérie (190), l’Afghanistan (167), la Syrie et l’Erythrée (114 chacune). Les deux premiers pays sont considérés comme «sûrs», ce qui signifie que les demandeurs d’asile ont peu de chances d’obtenir le statut de réfugié aux Pays-Bas. Toutefois, les demandeurs d’asile originaires de Syrie et d’Érythrée se voient presque toujours obtenir un permis de séjour.

Des travailleurs de l’organisation Nidos ont déclaré au NRC avoir rencontré des enfants marocains avec une liste de produits en tout genre (parfums, vêtements) dont ils avaient reçu l’ordre de voler, indique de son côté Dutch News. De jeunes érythréennes seraient quant à elles contraintes de se prostituer.