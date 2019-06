Ligue des champions d'Afrique : La FRMF veut «rendre justice» au Wydad

Fouzi Lakjaa, président de la FRMF et Said Naciri, aux commandes du Wydad. / Ph. DR

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé, en coordination avec le bureau dirigeant du Wydad de Casablanca (WAC) de saisir la FIFA et le Tribunal arbitral du sport (TAS). Objectif : apporter toutes les réserves et la documentation au sujet de la finale-retour de la Ligue des champions d'Afrique contre l'Espérance de Tunis (EST), disputée vendredi soir au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), a affirmé, samedi à Rabat, le président de la FRMF.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du bureau directeur de la FRMF, qui s'est déroulée en présence des représentants de l'équipe du Wydad Casablanca, Fouzi Lekjaa a souligné que cette décision intervient après examen des différentes circonstances entourant le dernier match.

La FRMF et le bureau directeur expriment leur soutien indéfectible à l'équipe du Wydad de Casablanca, a affirmé le président de la FRMF, faisant savoir que ce soutien s'inscrit dans la recherche toutes les solutions conformément aux dispositions légales en vue de restaurer les droits sportifs «bafoués» de l'équipe du WAC reconnus par le monde entier et par les personnes intéressées par le football et le sport.

«Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les décisions appropriées et au bon moment pour rendre justice au club», avait insisté le président de la Fédération dans une allocution prononcée au début de la réunion. «Le monde entier a été témoin du traitement qu'a subi le Wydad à deux reprises qui ne correspond en rien au football et à son esprit.»

Cette réunion a été convoquée principalement pour examiner les décisions pouvant être prises afin de restaurer les droits de l'équipe du Wydad, a-t-il rappelé, précisant que cela peut se faire même en prenant position vis à vis de la CAF.