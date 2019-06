Maroc : Dissoute par les autorités, Racines publie son dernier communiqué

Alors qu’elle cesse toutes ses activités et projets à partir de ce samedi 1er juin et se pourvoit en cassation, l’association Racines a sorti un dernier communiqué.

Un document dans lequel l’ONG précise qu’elle transfère ses biens, ses bases de données, ses publications et recherches et ses sites internet, en application au jugement rendu contre elle. «Sa présence sur les réseaux sociaux et internet prendra également fin», écrit Racine.

Dans son dernier communiqué, Racines a tenu à remercier «toutes les personnes et organisations qui lui ont manifesté leur soutien au cours des mois passés».

«Racines remercie les partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux, les bailleurs de fonds, les sympathisants et bénéficiaires, le bureau, les membres, l’équipe, les stagiaires, les bénévoles et toutes les personnes qui ont accompagné l’association pour la mise en oeuvre et la réussite de ses projets pendant toutes ces années.»

Le communiqué conclut par un remerciement spécial est adressé à Mohamed Sammouni, Youssef Mezzi et Fayssal Zaoui, pour avoir initié et mené la campagne «Solidaires avec Racines» ainsi qu’à Relais Culture Europe pour la campagne de mobilisation internationale.

Le 16 avril 2019, le jugement de dissolution de Racines, prononcé par le tribunal de première instance de Casablanca, à la demande du parquet général et suite à une plainte du gouverneur de Casablanca-Anfa a été confirmé par la cour d’Appel de Casablanca.