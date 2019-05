Tifinagh sur les dirhams : Le gouvernement n’est pas contre, précise El Khalfi

Mustapha El Khalfi a précisé, cet après-midi lors d’un point de presse, que c’est le gouvernement qui a proposé, dans le projet de loi organique n°26.16 sur l’officialisation de la langue amazighe, l’impression des billets de banque en tifinagh.

Le ministre des Relations avec le Parlement fait référence à l’article 22 du texte déposé en septembre 2016 à la Chambre des représentants par le cabinet Benkirane II. Celui-ci stipule que «sont écrits en langue amazighe aux côtés de la langue arabe les données des pièces de monnaie et billets de banque, les timbres postaux et les sceaux des administrations publiques».

«La position sur l’utilisation de la langue amazighe dans les billets de banque est bien arrêtée, et ce, depuis la présentation du projet de loi organique sur l’opérationnalisation du caractère officiel de l’amazighe au Parlement».

Concernant la polémique qui enfle depuis quelques semaines entre les groupes parlementaires sur l’impression du tifinagh sur les dirhams, El Khalfi s’est voulu rassurant, affirmant qu’une «solution simple a été proposée» lors d’une réunion tenue entre le ministre des Finances et de l’Economie et la présidence de la Chambre des représentants. Elle porte, a-t-il souligné, sur l’adoption du projet de loi n°26.16 et, ensuite, celui n°47.17 sur le nouveau statut de Bank Al Maghrib.

Mardi, la plénière de la Chambre des représentants n’a pas procédé au vote du projet de loi sur Bank Al Maghrib. L’opération a été repoussée au 10 juin.