De généreuses indemnités pour les 6 vice-présidents du Conseil de la concurrence

Le gouvernement El Othmani s’est montré très généreux avec les membres du Conseil de la concurrence. Dans le Buelltin officiel du 25 mai, est publié le décret, n°2.19.80, signé le 16 mai par le ministre des Finances et de l’Economie fixant le détail des indemnités accordées à l’équipe de Driss El Guerrraoui.

Le texte précise que les six vice-présidents du Conseil, engagés à plein temps, ont une allocation forfaitaire brute mensuelle de 62.618,00 dirhams chacun. Les contributions pour la retraite et la couverture sont déduites de cette somme, précise l’article 1 du décret. Ils auront également droit à une indémnité de 700 dh par jour lors de leurs déplacements professionnels au Maroc et 2.000 dh à l’étranger, lit-on dans l’article 3.

Quant aux autres membres ayant le titre de conseillers bénéficient chaque mois d’une indemnité brute de 17.143,00 dh pour les séances générales auxquelles ils assistent. L’article 2 stipule qu’elles sont organisées une fois par trimestre.

Ils ont, par ailleurs, 5.714,29 dh pour chaque réunion sectorielle à laquelle ils prennent part, à condition que celles-ci ne dépassent pas le seuil de quatre par mois. Pour ceux qui résident à plus de 100 kilomètres du siège du Conseil de la concurrence, sis à Rabat, ils ont 700 dh par jour de frais de transport.

Le Conseil de la concurrence est composé d’un président, de six vice-présidents, et de 6 conseillers.