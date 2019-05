Maroc : Le conseiller américain Jared Kushner se rend à un site de pèlerinage juif

En visite au Maroc en début de semaine, le conseiller principal du président américain Donald Trump, chargé du «Plan de paix israélo-palestinien», a été reçu par le roi Mohammed VI. Mais il a également profité de sa présence dans le pays pour se rendre à un site de pèlerinage juif. Accompagné de l’envoyé personnel de Trump pour les relations internationales, le représentant s’est en effet rendu sur la tombe de Rabbi Haim Pinto Hakatane à Casablanca.

Sur place, il a été reçu par le petit-fils de ce dernier, Rabbi David Pinto en compagnie d’une délégation américaine et de membres du ministère marocain des Affaires étrangères. Dans une vidéo relayée via Internet, on peut entendre Jared Kushner exprimer sa joie d’être sur les lieux et de réaliser «un rêve de plusieurs années», étant de confession juive. Son hôte marocain s’adresse au représentant de la délégation marocaine, en décrivant le conseiller de Trump «comme [son] fils» à lui.

S’en est suivie une visite guidée du site, un cimetière historique de la médina casablancaise, avec des explications données par le rabbin sur les responsabilités religieuses de Haim Pinto (père) à Essaouira et de son fils à Casablanca. La maison habitée par celui-ci, située sur la rue du Commandant Provost, est en effet un lieu de pèlerinage annuel pour les juifs.

Cette visite intervient alors que des associations anti-normalisation avec Israël contestent la venue de Jared Kushner au Maroc, appelant le gouvernement et l’Etat à refuser le «Plan de paix» proposé par l’administration américaine. Dans ce sens, elles appellent à un sit-in vendredi à 22h devant le Parlement à Rabat, pour réitérer leur opposition au «deal du siècle».

Les associations appellent aussi les responsables marocains à prendre position sur leur participation ou non aux travaux du Sommet économique de Manama, où la question sera à l’ordre du jour. La visite régionale de Kushner, elle, se poursuit à Amman puis à Jérusalem.