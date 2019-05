Maroc : La tour solaire Noor III dépasse ses objectifs de performance

La tour Noor III a dépassé les objectifs de performance en matière d’intégration de la production et du stockage au cours des premiers mois d’exploitation, selon New Energy Update. Citant Xavier Lara, consultant de la centrale solaire thermodynamique (CSP) auprès du groupe Empresarios Agrupados (EA), la même source explique en effet que Noor III a dépassé les objectifs de performance fixés pour les premiers mois d’exploitation, alors que les coûts de financement des projets de stockage en tour devraient s’aligner sur les taux des creux paraboliques.

En activité depuis décembre 2018, Noor III affiche les meilleures performances jamais obtenues pour la tour CSP avec stockage. Installé par les sociétés espagnole SENER et chinoise SEPCO Electric Power Construction Corporation, il s’agit de la plus grande usine de tours opérationnelle au monde et la seconde en termes d’intégration de la technologie de stockage de sel fondu.

Par ailleurs, les données des premiers mois d’exploitation montrent que Noor III dépasse les objectifs de performance en matière de production totale, de cadence, ainsi que d’intégration des systèmes de stockage d’énergie thermique et de production de vapeur. Un autre domaine clé à surveiller de près est la capacité de la turbine à vapeur à résister aux «contraintes thermiques associées aux gradients de température lors des montées en puissance et du refroidissement fréquents», a encore déclaré Lara, cité par New Energy Update.

Selon les experts, les premières données de performance de Noor III concernant la production, la flexibilité de la production et l’intégration du stockage devraient réduire les problèmes de fiabilité de la tour CSP avec stockage, ainsi que le coût du capital pour les projets futurs. «Le déploiement limité d’installations à tours a permis que la performance des projets individuels ait un impact significatif sur la confiance des investisseurs», indique le média spécialisé.