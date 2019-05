Allô Doc #22 : La rétinopathie diabétique et ses complications

Appelée également diabète de la rétine, la rétinopathie diabétique est l’une des graves complications du diabète qui touche beaucoup de personnes atteintes du diabète, dont ceux souffrant du type 2. Elle est aussi caractérisée par des lésions de la rétine de l'œil.

«Le diabète et ses complications doivent être pris avec beaucoup de sérieux, puisqu’ils peuvent avoir des répercussion sur la santé de l’humain», nous déclare le docteur Amine Haddad, médecin résidant au service d'ophtalmologie au CHU Ibn Rochd. «La maladie touche les petits vaisseaux au niveau des reins, du cœur et même de la rétine, qui reste très sensible à l’augmentation du taux de glucose dans le sang», nous explique-t-il.

«L’accumulation de glucose élevé dans le sang endommage les vaisseaux sanguins de la rétine et détruit les membranes de ces vaisseaux. Ainsi, le sang et certains fluides quittent ces petits vaisseaux et s’établissent au niveau de la rétine, plus précisément au niveau de la macula fovéa, qui est le centre de la vision.» Amine Haddad

Un traitement qui dépend du stade de la rétinopathie diabétique

Pour le praticien, cette «hémorragie intra vitréenne» peut même causer une perte de la vision. «Les symptômes de la rétinopathie diabétique sont très silencieux. Au début, le patient peut constater une régression graduelle de la vision, voire avoir du mal à distinguer certaines couleurs», nous explique-t-il.

Docteur Amine Haddad cite aussi le flou de la vision que peuvent ressentir certaines personnes ou encore la perte de la vision. «Malheureusement, les malades souffrant de diabète ne prennent pas ces symptômes en considération et ne consultent pas de façon périodique», regrette-t-il.

L’ophtalmologue déplore aussi le fait que les patients souffrant de rétinopathie diabétique ne consultent que lorsque l’état de la maladie devient très avancé, car le traitement diffère du stade de cette pathologie.

«S’il ne s’agit pas d’un cas avancé, on peut demander au patient de équilibrer le taux de glucose dans son sang. On peut aussi lui demander, dans un stade plus avancé, de procéder à des injections intra vitréennes de l’œil, faire appel au laser pour soigner les parties atteintes ou encore à la chirurgie.» Amine Haddad

Notre médecin rappelle qu’une personne atteinte de diabète doit consulter régulièrement un spécialiste et faire des analyses. «Il faut aussi voir des spécialistes dont le cardiologue et l’ophtalmologue», alors que ce dernier peut lui demander notamment une rétinographie ou une électrorétinographie, conclut-il.