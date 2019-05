Municipales en Espagne : Victoire à Melilla et défaite à Ceuta pour les partis musulmans

Des élections municipales se sont déroulées, hier, en Espagne. Les partis représentant les communautés musulmanes à Melilla et Ceuta ont obtenu des résultats différents.

Ainsi, Coalicion por Melilla (CpM) de Mustafa Aberchán a remporté huit sièges dans une assemblée qui en compte 25. Ses chances de rééditer la courte expérience, entre 5 juillet 1999 au 19 juillet 2000, et présider un gouvernement local sont réelles à condition de réussir à former une alliance avec le PSOE et Ciudadanos. Les socialistes ont obtenu quatre conseillers alors que la formation de centre droite n'en a obtenu qu'un seul.

Dès la proclamation des résultats, le chef du CpM a tendu la main aux deux partis, les appelant à «saisir cette deuxième opportunité» de changement à la présidence de la ville. L’addition des sièges remportés par les trois partis leur assurent la majorité absolue, fixée à 13 voix à l’assemblée locale.

En revanche, le PP n’est guère en mesure de gouverner seul. La liste menée par Juan José Imbroda n’a réussi à glaner que 10 conseillers. Outre le soutien, acquis dès hier soir, des deux conseillers de Vox, elle lui faut impérativement l’appui de Ciudadanos.

A Ceuta, le parti Caballas de Mohamed Ali et le Mouvement pour la dignité et la citoyenneté (MDC) ont enregistré une nette baisse, perdant respectivement trois et un siège dans l’assemblée locale par rapport aux communales de 2015. Les résultats officiels donnent au MDC deux conseillers alors que Caballas n'obtient qu'un seul.

A Ceuta, Vox a réalisé une véritable percée avec 22,37% des voix, soit 6 sièges. Sans l’appui de cette formation, le PP ne pourra pas gouverner la ville dans les quatre années à venir.