Maroc : La FRMF gèle les activités des intermédiaires jusqu’à leur régularisation administrative et juridique

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé, vendredi soir au cours d'une réunion de son comité directeur, le gel des activités des intermédiaires qui y sont accrédités jusqu’à la régularisation de leur situation administrative et juridique.

Cette décision fait suite à une proposition du vice-président de la FRMF, Hamza El Hajoui, qui a démontré, documents et chiffres à l'appui, l’implication de certains intermédiaires dans une affaire de transfert à l'étranger de joueurs mineurs, qui a eu un impact négatif sur le football national, fait savoir la FRMF dans un communiqué.

Dans ce sens, l'instance marocaine de football a décidé de réexaminer les licences accordées aux intermédiaires, lesquelles feront l'objet d'un nouveau cahier des charges dont les modalités seront fixées par la commission compétente, et de charger un avocat de déposer une plainte au nom de la FRMF et des clubs nationaux auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) et des instances spécialisées, pour l'ouverture d'une enquête sur cette affaire, la détermination des responsabilités et la préservation des intérêts du football national.

D'autre part, le comité directeur a suivi un exposé du secrétaire général de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), Abderhmane Bekkaoui, au sujet du calendrier général de Botola Maroc Télécom D1, marqué par plusieurs contraintes en cette saison exceptionnelle. Le comité a ainsi décidé de programmer le 4 juin tous les matchs à même enjeu, à savoir (WAC-OCK), (MAT-RCA), (OCS-KACM), (CRA-CAYB), (FUS-RSB) et (MCO-AS FAR). Le programme du restant des matchs sera établi à la lumière des résultats de ces rencontres.

Au début de cette réunion, le comité directeur avait salué les résultats positifs signés par le WAC en Ligue des champions d’Afrique et la RSB en Coupe de la confédération africaine.