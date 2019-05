France : 13 blessés légers dans l'explosion d’un colis piégé à Lyon

Au moins 13 personnes ont été légèrement blessées par l’explosion d’un colis piégé, vendredi à Lyon, rapportent des médias français. Le colis, rempli de clous, vis et boulons était posé dans la rue Victor Hugo, selon les mêmes sources.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 24 mai 2019

La préfecture du Rhône, qui a confirmé «une explosion et plusieurs blessés légers», n’a donné pour l’heure aucune précision sur la nature et l’origine de la déflagration.

Un homme d’«une trentaine d'années» aurait été vu en train de déposer le colis. Il est activement recherché par la police, selon Le Figaro. Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre, et la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. De plus, plusieurs stations de métro ont été fermées à proximité du lieu de l'explosion, a indiqué la police sur Twitter.

Le président Emmanuel Macron a évoqué «une attaque», et a fait état de «blessés», mais «a priori» il n’y a pas de «victime». De son côté, le Premier ministre Edouard Philippe a décidé d'annuler sa participation, prévue vendredi soir, au dernier meeting de campagne de la liste de la majorité aux élections européennes de dimanche.

Suite à cette explosion, qui n’a pas été revendiquée pour le moment, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a annoncé le renforcement de la sécurité. «Suite à l’explosion survenue à Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels et cultuels», a annoncé le ministre sur Twitter.