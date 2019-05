Italie : Salvini veut «blinder» les ports après l’arrestation d’un Marocain soupçonné d’incendie

Après l’arrestation d’un mineur marocain dans le cadre d’une enquête pour l’incendie déclenché au sein d'un commissariat à Mirandola (nord d’Italie), le vice-président du conseil italien des ministres, Matteo Salvini a déclaré hier que tous les ports de son pays et de l’Europe doivent être «blindés». En effet, celui qui est également ministre de l’Intérieur a évoqué cet incident ayant fait deux morts et vingt blessés, rapporte Newsweek.

«Les ports doivent être blindés, en Italie et partout dans le monde», a écrit Salvini sur les réseaux sociaux. «L’immigré marocain qui (…) a causé la mort de deux femmes, quatre gravement blessés et des dizaines d’empoisonnés est un mineur ? Je m’en moque, il va [le] payer !», a-t-il menacé, ajoutant que «l’immigration clandestine doit être combattue et éliminée».

In provincia di Modena, a #Mirandola, ennesimo episodio di violenza da parte di un immigrato, con due anziane morte e feriti gravi.

Altro che porti aperti: i porti vanno blindati, in Italia e in tutta Europa! pic.twitter.com/mWW0RqMVDc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 21, 2019

Quant au suspect qui ne serait pas un inconnu des services de police, il a été arrêté mercredi en attendant son expulsion. Selon le média italien, il a déjà été arrêté à la gare Termini (Rome) le 14 mai. Devant être expulsé, il n’a cependant pas fait l’objet d’une mesure de rapatriement.