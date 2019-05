Maroc : Décès de Taieb Bencheikh, ancien ministre au sein du gouvernement Osman

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a annoncé ce lundi le décès de Taieb Bencheikh, l’un de ses dirigeants, ayant occupé plusieurs postes ministériels auparavant.

Dans un communiqué relayé sur son site officiel, le parti de la Colombe a présenté ses condoléances à la famille du défunt, rappelant que Taieb Bencheikh a été secrétaire d’Etat chargé au Plan et au développement régional au gouvernement d’Ahmed Osman entre 1977 et 1979.

⚫️Décès de Taieb Bencheikh, ancien ministre chargé des Affaires économiques, puis ministre du Plan et plus tard de la Santé durant les années 70’ et 80’. C’était un politicien chevronné et dirigeant de la première heure du @Parti_RNI sous Ahmed Osman

إنَّا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/jhuQvyQdQF