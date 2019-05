France : Présence remarquée du Maroc au salon Viva Tech de Paris

Avec un pavillon qui lui est réservé et qui sert de vitrine aux startups venues présenter l'expertise et l’innovation marocaine, le Maroc participe en force à la 4e édition de Viva Technologie, le plus grand salon de l'innovation d'Europe qui se tient du 16 au 18 mai à Paris.

Le Maroc avait participé en 2018, pour la première fois à cette grand-messe de l’innovation digitale. Après la réussite de cette première participation, l'Agence de Développement du Digitale (ADD) a décidé de la reconduire et de la pérenniser.

«Nous participons pour la deuxième fois à VivaTech avec une présence forte du Maroc, marquée par la participation de plusieurs startups marocaines», a indiqué le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid El Alamy.

Participation à #VivaTech, le plus grand Salon d’Europe de l’innovation et de la technologie. 16 start-up Tech marocaines innovantes à fort potentiel, créées par des jeunes, accompagnent la délégation marocaine. pic.twitter.com/akL5BCfoUb May 17, 2019

Seize startups marocaines actives dans les domaines de la GreenTech, HealtTech, EdTech, TransporTech, ou dans la technologie IA (Intelligence Artificielle) animent le pavillon marocain. Elles mettront à profit ce Salon pour présenter leurs innovations, échanger avec les intervenants du secteur et établir des relations avec les investisseurs et grands groupes présents.