Pays-Bas : Des associations réclament des lois plus fermes contre le racisme

Quatre associations de divers horizons ont adressé une lettre à la chambre des représentants néerlandaise. Leur message : toutes les formes de discrimination, pour quel motif que ce soit, sont répréhensibles et méritent une peine plus lourde.

Cette lettre est adressée au parlement néerlandais qui devrait examiner ce jeudi un projet de loi visant à durcir les peines de ceux condamnés pour discrimination, indique l’hebdomadaire Elsevier. Dans ce sens, les associatifs estiment que les lois en vigueur devrait être durcies et être accompagnées par un programme de prévention de la discrimination.

Les signataires sont le Réseau néerlandais pour transgenres (TNN), l’association pour la diversité sexuelle (NNID), le Centre pour l'information et la documentation en Israël (CIDI), l’Organisme de participation pour les Turcs aux Pays-Bas (OIT) ainsi que l’Association pour les maroco-néerlandais (SMN).

A cette occasion chaque association signataire a publié un message sur leurs sites internet, dans lequel tous font un constat alarmant. Il s’agit d’un «problème social grave», étant donné que l’année dernière «3688 personnes ont signalé et/ou été victime d’une discrimination fondée sur le racisme». Plus en détails, au cours de 2018, les autorités locales ont reçu 647 plaintes antisémites, 641 en raison d'un handicap et 477 en raison d'une discrimination religieuse et 339 affaires de discrimination à l'égard des musulmans.