L’Américain EON Reality lance des centres numériques interactifs au Maroc

Le développeur de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée, EON Reality s'est associé à l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour lancer le premier centre numérique interactif (IDC) au Maroc, a annoncé Intelligence CIO.

Ce nouveau centre numérique interactif, situé dans le campus de l'Université polytechnique Mohammed VI à Ben Guerir, devra «fournir une technologie de réalité virtuelle et réalité augmentée, des solutions et des produits à la transformation numérique croissante des secteurs universitaire, industriel et gouvernemental au Maroc», poursuit la même source.

D'autres centres numériques interactifs seront lancés dans le royaume, au moment où «EON Reality collabore avec d'autres organisations pour que cela devienne une réalité». En effet, la multinationale américaine a signé des accords avec d’autres partenaires marocains, dont l’Agence pour le développement numérique, l’Université Mohammed V de Rabat, le ministère marocain de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et le ministère marocain de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.